Filho de Emílio Surita, do Pânico, diz que foi expulso de casa pelo pai por ser bissexual

O filho do apresentador do programa Pânico, Eric Surita, disse que o seu pai o expulsou de casa quando ele se declarou bissexual. Ele falou: "“pai você se lembra quando eu assumi minha bissexualidade, você me mandou embora de casa" edit

Revista Fórum - Eric Surita, um dos filhos de Emílio Surita, apresentador do programa “Pânico”, da rádio Joven Pan, afirmou nesta quinta-feira (23) que o seu pai o expulsou de casa quando ele se declarou bissexual.

“Pai você se lembra quando eu assumi minha bissexualidade, você me mandou embora de casa. Eu tive que passar dois anos fora de casa por que ele não aceitou”, afirmou Eric, no programa “Stand Up”, da mesma emissora.

Ele comentava outra polêmica envolvendo o pai, que debochou do influenciador Mario Jorge, conhecido como o “galã do TikTok”, pelos vídeos inusitados que faz na plataforma. Em participação no “Pânico”, Mario foi massacrado por Emílio e vários integrantes da equipe com críticas a sua forma de trabalho até ficar constrangido.

“Em nome da família Surita peço desculpas ao querido Mario Junior. Quero dizer que meu velho, Emilio Surita, merece ser cancelado…”, disparou Eric, para, então fazer a revelação. “Mas graças ao bom e velho senhor eu tenho uma mãe com muita empatia”, recordou.

