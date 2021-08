Filho deserdado de Joseph Safra contesta judicialmente testamento de seu pai

Segundo Alberto Safra, seu pai não estava em condições de fazer as mudanças que foram realizadas no planejamento sucessório da família em 2019 que o deserdaram. Isso porque Joseph Safra sofria de mal de Parkinson edit

247 - Filho deserdado do falecido banqueiro Joseph Safra, Alberto Safra quer contestar judicialmente o testamento de seu pai na Suíça. Ele protocolou um pedido em um tribunal de Nova York para que o deixe buscar evidências nos EUA para o processo, segundo o jornal O Globo.

Segundo Alberto, seu pai não estava em condições de fazer as mudanças que foram realizadas no planejamento sucessório da família em 2019 que o deserdaram. Isso porque Joseph Safra sofria de mal de Parkinson. Ele morreu em dezembro do ano passado aos 82 anos.

“O Sr. Safra não estava sob nenhuma condição, naquele momento, de voluntária e conscientemente fazer mudanças em seus testamentos, muito menos mudanças que privariam o peticionário, um filho devotado que havia servido lealmente a seu pai durante anos nos negócios da família, de sua herança legítima”, argumentou Alberto em documentos judiciais apresentados em um tribunal federal de Manhattan.

A família, no entanto, nega a versão de Alberto.

A riqueza dos Safra

A família Safra tem bancos no Brasil, Suíça e Estados Unidos e propriedades imobiliárias em centros econômicos internacionais, como o edifício Gherkin, em Londres, além de uma fatia na Chiquita Brands International, com sedes na Suíça e nos EUA.

Ademais, a fortuna da família é estimada em cerca de US$ 16 bilhões, segundo índice Bloomberg Billionaires.

Uma parte dos bens de Joseph foram doados quando ele ainda estava em vida para sua mulher, Vicky Safra, e seus filhos. Alberto, inclusive, tem ações do Banco Safra no Brasil, apesar dele ter se afastado do conselho de administração do Banco Safra em 2019.

Briga na família

Segundo os documentos do tribunal, poucas semanas depois de sua saída, seu pai “mudou apressadamente seus testamentos a fim de isolar o peticionário de sua herança legítima e, concomitantemente, aumentar a parte dos irmãos do peticionário nos bens de Joseph Safra”.

Alberto disse que as mudanças no testamento de seu pai foram feitas como resultado da “influência indevida de indivíduos que exploraram a vulnerabilidade física e mental de Joseph Safra”. Atualmente, seus irmãos comandam o império bancário da família.

Em 2019, após deixar o banco, Alberto criou a ASA Investments, uma empresa de gestão de ativos com sede em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro e em Nova York.

A defesa do banqueiro alega que ele deixou o banco “sob muita pressão de sua família”. “Nesse contexto, alguns familiares passaram a retaliar o peticionário opondo-se às suas tentativas de visita ao pai, isolando-o dos diversos negócios da família e, como soube mais tarde, tomando decisões que prejudicam seus direitos”, afirmam os documentos.

Já a família, em comunicado, afirmou que "sobre o testamento de 2019, o Sr. Joseph Safra tomou todas as precauções necessárias para que seus atos de última vontade fossem devidamente respeitados. Esta contestação é a posição isolada de apenas um dos filhos que não condiz com a verdade do fatos".

