Fim de monopólio: Globo perde na Justiça e Flamengo vai transmitir jogo pelo Youtube

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de liminar da TV Globo, que pretendia impedir a transmissão pelo Youtube da partida entre Flamengo e Boavista, na quarta-feira, dia primeiro, pela quinta rodada da Taça Rio edit

247 - A TV Globo perdeu na Justiça o direito de barrar a transmissão do jogo Flamengo e Boa Vista pelo Youtube. Juiz titular da 10ª Vara Cível disse não haver inconstitucionalidade no desejo do clube de transmitir a partida pela rede social.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “em sua decisão, Ricardo Cyfer, juiz titular da 10ª Vara Cível, disse entender que não há inconstitucionalidade no direito do Flamengo, já que a Medida Provisória 984 dá ao mandante a prerrogativa de comercializar seus direitos de transmissão.”

Parte do despacho de Cyfer diz: “parte-se, portanto, da premissa de que há uma legislação em vigor, ainda que provisória, qual seja, Medida Provisória 984 de 2020, com força de lei ordinária federal, prestigiando-se o princípio da presunção de legitimidade das leis lato sensu, até que seja declarada inconstitucional, revogada ou não reeditada, devendo a controvérsia trazida aos autos ser concebida essencialmente à luz de regras e de princípios contratuais."

