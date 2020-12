Fiódor Dostoiévski: veja os clássicos que fizeram história na literatura mundial

A leitura é uma atividade fundamental para a construção intelectual do ser humano. Graças a ela, podemos escapar da alienação e desenvolver habilidades fundamentais para a vida, como a capacidade de concentração e o raciocínio lógico.

Ler também é uma forma de adquirir cultura e viajar sem precisar sair de casa. Pelas páginas de uma obra literária conhecemos inúmeras características socioeconômicas de diferentes épocas em países do mundo inteiro.

Pensando nisso, preparamos uma lista com algumas das principais obras de um dos autores mais importantes de todos os tempos: Fiódor Dostoiévski.

Prepare-se para uma incrível jornada à Rússia de antigamente com dicas de grandes livros que retratam diversas questões filosóficas e existencialistas que permanecem até os dias de hoje.

Crime e Castigo (1866)

“Crime e Castigo” é um verdadeiro clássico da literatura que conta com um dos anti-heróis mais marcantes de todos os tempos. O livro narra a história da vida de Rodion Românovitch Raskólnikov, um estudante que vai a São Petersburgo para cursar advocacia, mas acaba largando a graduação por conta de sérios problemas financeiros.

Morando de aluguel em uma pensão minúscula, ele era totalmente dependente do dinheiro que sua mãe enviava, e isso o transtornava. Com uma inteligência extraordinária e um imenso senso de autocrítica, o jovem não entendia o porquê de estar naquela situação. Seu raciocínio girava em torno de que as pessoas eram divididas em dois grupos: os ordinários e os extraordinários. E ele vivia uma luta constante em sua mente, com medo de pertencer ao primeiro deles.

Cansado da mediocridade que o envolvia, Raskólnikov decide então cometer um crime que mudaria a sua vida para sempre. A obra foca no sofrimento e na batalha interna do personagem, que aos poucos começa a se corroer de arrependimento por ter realizado um ato considerado desumano.

“Crime e Castigo” é uma obra fascinante, que descreve perfeitamente a dor e o sofrimento. Sua complexidade e genialidade fizeram história e influenciaram grandes escritores, tais como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre.

O Jogador (1867)

O talento de Fiódor Dostoiévski era simplesmente inegável. E uma prova disso, dentre tantas outras, foi a publicação de “O Jogador”. O livro histórico foi escrito em apenas 20 dias graças a uma imposição surreal atribuída por seu editor, que ameaçou o autor de perder os direitos autorais de todos seus trabalhos já publicados durante nove anos caso não entregasse nada no prazo curtíssimo. Dostoiévski então se viu obrigado a criar algo correndo, e o resultado foi uma obra prima.

A narrativa de “O Jogador” se passa em Roletemburgo, cidade fictícia criada com uma clara referência ao universo da roleta, famoso jogo de cassino no qual é preciso acertar os números e cores sorteados. Na região, que pode ser comparada a uma Las Vegas do século XIX, encontravam-se diversos cidadãos europeus que buscavam fugir da rotina diária e se divertir um pouco.

A obra mostra a história de Aleksei Ivánovitch, funcionário de um hotel comandado por um general russo, que sofria de amores pela filha do chefe do estabelecimento. Ciente dos sentimentos de Ivánovitch, Polina Alexandrovna usa sua influência sobre o rapaz e o manipula de todas as maneiras possíveis.

O romance, escrito em forma de diário, é cheio de mistérios, reviravoltas e personagens intrigantes. Com aproximadamente 200 páginas, o livro também é considerado como porta de entrada para aqueles que sempre tiverem vontade de entrar no universo de Dostoiévski, mas recuavam devido à fama de complexidade dos grandes calhamaços.

Os Irmãos Karamázov (1880)

Último romance escrito por Dostoiévski, “Os Irmãos Karamázov” é considerado sua grande obra-prima. No livro, é possível encontrar diversas questões existenciais que sempre atormentaram a vida do autor, como a epilepsia, o exílio na Sibéria, a morte de um filho, a pena no exército, a culpa, o inferno de não poder mais amar, o sofrimento, a filosofia, a fé e o ceticismo, dentre tantos outros.

A história se passa em uma pequena cidade fictícia situada na Rússia e gira em torno das desavenças da complicada família Karamázov. O pai, Fiódor Pavlovitch, é um boêmio que enriqueceu por meio dos dotes de seus casamentos. Seu primeiro filho, Dimitri, herdou a personalidade libertina do patriarca, mas é considerado como um homem de honra. Já p filho do meio, Ivan, é um niilista sem fé, racional e estudioso, enquanto o mais novo, Aliocha, é muito religioso e de alma pura.

O enredo traz diversas questões filosóficas e faz uma crítica aos aspectos socioeconômicos da Rússia no século XIX. Escrito em primeira pessoa, o livro apresenta um narrador desconhecido, que conta todos os acontecimentos como se tivesse presenciado de tudo dentro da família Karamázov. O forte tom de suspense policial, em conjunto com uma grande influência religiosa, dá um toque especial ao livro que acabou por consagrar ainda mais a carreira de Dostoiévski.

O conhecimento liberta. Saiba mais