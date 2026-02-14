Flávia Bacelar: veja o que se sabe sobre a morte da jornalista

247 - A jornalista Flávia Bacelar morreu na quinta-feira (12), aos 31 anos, em Teresina, após permanecer oito dias internada no Hospital de Terapia Intensiva (HTI). Segundo a família, ela foi vítima de um câncer agressivo e avançado que provocou falência múltipla de órgãos e insuficiência cardíaca. Até o momento, a origem da doença não foi identificada.As informações foram publicadas originalmente pelo g1.

Procurado, o hospital informou que não comentaria o caso até a última atualização.Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí desde 2017, Flávia construiu carreira como repórter e assessora de comunicação na capital. Nos últimos anos, atuava na agência digital Global Monster. A morte precoce mobilizou colegas e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí manifestou solidariedade à família.

De acordo com o irmão, o músico Luís Paulo Cochá, Flávia foi internada na quarta-feira (4) após sentir fortes dores na coluna. A hipótese inicial era de um problema ortopédico, como hérnia, diante da intensidade dos sintomas.No mesmo dia, exames apontaram nódulos no fígado.

Segundo a família, os médicos explicaram o quadro e informaram que, após estabilização clínica — que incluía infecção e outras complicações —, seria iniciado tratamento com quimioterapia.A jornalista permaneceu em apartamento nos primeiros dias e foi transferida para a UTI no domingo (8). Na tarde de segunda-feira (9), precisou ser intubada após agravamento do estado de saúde. O quadro seguiu em deterioração ao longo da semana, e a família manteve vigília no hospital até a confirmação do óbito na noite de quinta-feira (12).

O corpo foi velado na sexta-feira (13) e sepultado no Cemitério São José, sob forte comoção. A missa de sétimo dia está marcada para a próxima quinta-feira (19), às 18h30, na Catedral Nossa Senhora das Dores, no Centro da capital.A família reforça que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos e insuficiência cardíaca decorrentes de câncer avançado e agressivo, e que a origem da doença ainda não foi determinada. O caso reacende o debate sobre a importância do diagnóstico precoce e do acesso rápido a tratamento especializado, especialmente diante de quadros de evolução acelerada.