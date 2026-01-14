"Foi como uma bomba": polícia já tem principal suspeita da causa da morte de jovens em Sinop

247 - A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de dois jovens de 20 anos, recém-casados, encontrados mortos dentro da própria residência em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá. A principal linha de apuração aponta para uma possível overdose, hipótese levantada a partir dos indícios encontrados no local e da ausência de sinais de violência.

As informações foram divulgadas pelo g1. As vítimas foram identificadas como Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva. Os corpos foram localizados na tarde de segunda-feira (12), no quarto do casal, em uma cena que chamou a atenção dos investigadores: os dois estavam seminus e um sobre o outro.

Segundo a Polícia Civil, não havia indícios de arrombamento, luta corporal ou qualquer outro sinal de violência na casa. O delegado responsável pelo caso, Bráulio Junqueira, afirmou que os elementos encontrados no imóvel reforçam a suspeita de overdose causada pela mistura de substâncias.

"Foi como uma bomba. Eles possivelmente misturaram tudo e aí tiveram a overdose. Tudo caminha para isso, mas vamos aguardar o laudo da perícia", disse o delegado ao g1.

A perita criminal Camila Souza informou que o casal estava desaparecido desde o último sábado (10). De acordo com ela, durante a perícia foram encontrados diversos medicamentos no local, o que contribuiu para a linha de investigação adotada até o momento.

"Com eles havia múltiplos medicamentos", relatou a perita.

Ainda conforme a Polícia Civil, uma testemunha afirmou que João Victor seria usuário de drogas há algum tempo, embora não tenha fornecido detalhes adicionais. Essa informação também está sendo considerada no inquérito policial.

Durante a vistoria na residência, os policiais encontraram um estojo de caneta sem a tinta, com vestígios de pó branco, além de várias seringas. Também foram localizados medicamentos utilizados no tratamento de obesidade, dor intensa, ansiedade, transtornos do pânico, dependência de opioides e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O casal foi encontrado por volta das 16h de segunda-feira, já sem sinais vitais. No quarto, um ventilador permanecia ligado no momento em que os corpos foram localizados.

Os exames de necropsia e de toxicologia forense, realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), foram encaminhados para análise em laboratório, na capital Cuiabá. A Polícia Civil aguarda os laudos para confirmar a causa das mortes e concluir a investigação.