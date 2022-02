Foragido, Carlinhos Mendigo já ameaçou ex e fez ataques transfóbicos: “prefiro ser órfão do que ser criado por homem operado”

Apoie o 247

247 - Foragido da Justiça de São Paulo por não pagar mais de R$ 90 mil de pensão alimentícia do filho de 11 anos, Carlos Alberto da Silva, de 42 anos, o Carlinhos Mendigo, já foi acusado de ameaçar a ex-namorada, Aline Murari Hauck Pimentel, de 31 anos, mãe da criança, e a família dela em 2019. A reportagem é do portal G1.

"Psicopata maluca", "sem escrúpulos", "estelionatários" e "golpistas", além de xingamentos, foram algumas das palavras escritas ou ditas por Carlinhos para Aline e os parentes dela nas redes sociais e em entrevistas que deu na TV sobre sua vida pessoal. Ele ficou famoso após interpretar o personagem Mendigo no programa "Pânico" no rádio e na televisão, mas atualmente estaria desempregado, segundo pessoas ligadas ao artista.

Por causa das ofensas contra Aline, ela conseguiu na Justiça o direito a medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha, para impedir que Carlinhos se aproxime a menos de 300 metros de distância dela ou de seus familiares. O artista também está proibido de dizer os nomes deles ou ainda publicar suas fotos nas redes sociais. Mesmo assim, ele poderia continuar visitando o filho.

A guarda da criança continua sendo exclusivamente da mãe, que chegou a entrar na Justiça com um processo de revisão das visitas do pai. Esta ação ainda não foi julgada. Pessoas ligadas ao humorista disseram ao g1 que a família da ex estaria criando dificuldades para que ele pudesse ver a criança.

Em 2021, Carlinhos se tornou réu pelo crime de transfobia no processo em que foi acusado de incitação ao preconceito a transexuais por meio das redes sociais.

Segundo o Ministério Público (MP), em 2020 o humorista postou nas suas redes sociais palavras de cunho homofóbico para ironizar a participação do vereador Thammy Miranda, que é um homem transexual, em uma campanha publicitária.

“Prefiro ser órfão do que ser adotado por uma mulher operada que se passa por homem para ter o privilégio de adotar uma criança. Prefiro ser também órfão do que ser criado por homem operado se passando também por mulher para querer ser mãe hahaha. É melhor estar sozinho nos braços de Deus do que sempre rodeado e acompanhado, mas no colo do capeta”, escreveu Carlinhos Mendigo no stories no Instagram, de acordo com o MP.

