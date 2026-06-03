Formação Sindical de professores em Campo Grande (MS) coloca em pauta os rumos da democracia e da luta social

247 - A ACP (Sindicato dos Professores de Campo Grande - MS) realizou nesta nesta segunda-feira (1º) mais uma Formação Sindical, reunindo professores e professoras representantes sindicais da Rede Municipal e Estadual de Ensino para um dia de estudos, reflexões e debates sobre os desafios políticos, sociais e econômicos que impactam a educação pública e a organização dos trabalhadores.

Realizada no Espaço de Formação e Clube de Campo da entidade, a formação reafirma o compromisso histórico da ACP com a qualificação permanente de suas lideranças sindicais, fortalecendo a capacidade de análise, mobilização e atuação dos representantes da categoria diante das transformações que marcam a sociedade contemporânea.

A abertura da programação contou com a participação do advogado e ex-deputado federal Fábio Trad, pré-candidato a governador do Mato Grosso do Sul, que apresentou uma análise da conjuntura estadual e nacional, promovendo reflexões sobre o cenário político brasileiro, os desafios institucionais do país e os impactos das decisões políticas sobre as políticas públicas, especialmente na área da educação. Ao longo de sua exposição, Trad abordou aspectos relacionados ao funcionamento das instituições democráticas, aos desafios da representação política e à importância estratégica da educação para o desenvolvimento social, econômico e humano.

O debate proporcionou aos representantes sindicais uma leitura ampliada do contexto em que se inserem as lutas da categoria e reforçou a necessidade de acompanhamento permanente dos processos políticos que influenciam a vida da população e os rumos da escola pública.

A formação recebeu o jornalista, escritor e analista político José Reinaldo Carvalho, responsável por conduzir a palestra “Frente Ampla e Luta Ideológica no Brasil”, tema central das atividades da manhã. Editor do portal Resistência, editor internacional do Brasil 247 e presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz), José Reinaldo trouxe aos participantes uma reflexão aprofundada sobre os desafios da democracia brasileira, a disputa de projetos políticos na sociedade e o papel dos movimentos sociais e sindicais na atual conjuntura.

Logo na abertura de sua exposição, o palestrante apresentou como objetivo central da formação a compreensão da Frente Ampla não apenas como uma aliança eleitoral ou parlamentar, mas como uma tática política voltada à defesa da democracia, ao isolamento da extrema direita e à construção de um projeto nacional, popular, democrático e soberano. Ao abordar o conceito de Frente Ampla, José Reinaldo destacou que essa forma de unidade política se constrói em torno de objetivos centrais e urgentes, não exigindo identidade plena entre seus integrantes, mas convergência diante de desafios comuns.

Segundo a abordagem apresentada, o eixo dessa construção está relacionado à defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos sociais. A palestra também analisou a luta ideológica como um dos principais campos de disputa da sociedade contemporânea. De acordo com o conteúdo explanado, é nesse terreno que se confrontam diferentes concepções sobre democracia, liberdade, soberania e direitos sociais, tornando a disputa de ideias um elemento central da luta política.

Durante a exposição, foram discutidos os mecanismos utilizados pela extrema direita na disputa política e cultural, bem como os desafios colocados aos setores democráticos e populares na construção de narrativas capazes de dialogar com a sociedade. Entre os pontos abordados estiveram a necessidade de disputar linguagem, símbolos, valores e expectativas de futuro, além da compreensão de que a defesa da democracia precisa estar associada à melhoria das condições de vida da população. Outro aspecto destacado foi o papel da comunicação na disputa ideológica contemporânea.

A formação discutiu como as redes sociais, as plataformas digitais e os algoritmos passaram a ocupar posição estratégica na formação da opinião pública, exigindo dos movimentos sociais e sindicais novas formas de comunicação, mobilização e diálogo com a sociedade. A dimensão internacional da luta ideológica também integrou os debates. A exposição apresentou reflexões sobre a multipolaridade, o fortalecimento do Sul Global, o papel dos BRICS, a integração latino-americana e os impactos das transformações geopolíticas na realidade brasileira.

O conteúdo destacou ainda a relação entre soberania nacional, democracia e desenvolvimento, situando o Brasil dentro de um cenário internacional marcado por disputas econômicas, políticas e estratégicas.Ao longo da formação, os representantes sindicais tiveram a oportunidade de aprofundar o debate sobre temas que ultrapassam o cotidiano das escolas e dialogam diretamente com os desafios enfrentados pelos trabalhadores da educação e pela sociedade brasileira.

A proposta da ACP é justamente fortalecer a compreensão crítica desses processos, contribuindo para que os representantes sindicais ampliem sua capacidade de análise, organização e atuação junto à categoria.Mais do que um espaço de atualização sindical, a Formação Sindical da ACP consolida-se como um ambiente de produção de conhecimento, formação política e fortalecimento da participação democrática.

Ao promover debates qualificados sobre conjuntura, democracia, comunicação, soberania e organização popular, o Sindicato reafirma seu compromisso histórico com a valorização da educação pública e com a construção de uma categoria cada vez mais preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro.

Assessoria de Imprensa ACP/ Marithê do Céu