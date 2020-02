Fortuna de Gugu Liberato é avaliada em R$ 1 bilhão. Familiares travam disputa tensa na Justiça pelo dinheiro

247 - O apresentador Gugu Liberato deixou como herança uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão. A família trava uma batalha pelo dinheiro. Os atritos se originam do testamento elaborado por Gugu em 2011, onde ele exclui sua ex-companheira, Rose Miriam di Matteo, da divisão.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "no texto original, o patrimônio do apresentador deve ser dividido entre seus três filhos e cinco sobrinhos. Excluída do testamento, Rose assinou o documento, mas logo em seguida decidiu acionar advogados para lutar por uma fatia da herança. Desde então, cenas polêmicas se acumulam nesta novela em família, que teve mais um capítulo nesta terça-feira."