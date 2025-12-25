Foto de Marília Mendonça com copiloto pouco antes da tragédia viraliza quatro anos após acidente

247 - Uma fotografia feita há quatro anos, registrada a pedido das irmãs do copiloto Tarciso Pessoa Viana, voltou a circular intensamente nas redes sociais nos últimos dias. O caso foi revelado pelo g1, que publicou a história na manhã desta quinta-feira (25). Na imagem, Marília Mendonça aparece sorridente ao lado de Tarciso, que morreu no acidente aéreo ocorrido em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga (MG), tragédia que também vitimou a cantora e outras três pessoas.

O registro foi compartilhado por Nágila do Vale, irmã do copiloto, em um post originalmente publicado em 5 de novembro de 2024, quando o acidente completou três anos. A foto reapareceu recentemente ao ser republicada por fãs e emocionou milhares de usuários, que relembraram a trajetória de Marília e homenagearam o copiloto.

Na publicação, Nágila reuniu imagens pessoais do irmão e dedicou uma mensagem de forte apelo emocional. “Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor presente. [...] Viveu uma vida para pregar e viver o evangelho, orava sem cessar e em tudo pedia o direcionamento de Deus e do Espírito Santo. Agora descansa no seio de Abraão”, escreveu a irmã, ressaltando o papel de Tarciso na família e sua devoção religiosa.

A repercussão da imagem motivou outra irmã, Nádia Viana, a esclarecer nas redes sociais que a fotografia era verdadeira e não se tratava de montagem ou imagem gerada por inteligência artificial. Ela explicou que a própria família havia pedido a Tarciso que registrasse o momento, já que as irmãs eram fãs de Marília. Segundo Nádia, o irmão “não pensou duas vezes” em atender ao pedido. “Foi uma foto tirada em um momento de muita alegria para ambos: meu irmão, feliz por fazer o que mais amava, que era voar com profissionalismo; e ela, levando alegria aos fãs com sua música”, declarou.

Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e morava em Samambaia, no Distrito Federal. Ele deixou dois filhos, de 5 e 22 anos à época, além da esposa grávida. O piloto do voo, Geraldo Medeiros Júnior, também residia em Brasília. Em depoimentos concedidos logo após o acidente, vizinhos descreveram Tarciso como uma pessoa gentil e reservada. O ator Francisco José Ferreira, que morava no mesmo condomínio, afirmou na ocasião: "Ele era um cara muito doce, muito amigo e solícito com todo mundo. [...] Era muito humilde e bem simples."

Horas antes da queda da aeronave, Marília Mendonça havia publicado em suas redes sociais uma foto em que aparecia ao lado do copiloto. O bimotor Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, da PEC Táxi Aéreo, caiu durante a aproximação para pouso em Caratinga. De acordo com o Cenipa, o acidente ocorreu após o avião atingir um cabo de energia. A Polícia Civil de Minas Gerais atribuiu aos pilotos a responsabilidade pelo impacto, e o caso foi arquivado.

A morte de Marília Mendonça, então com 26 anos, gerou comoção nacional e marcou profundamente a música brasileira. Considerada um dos maiores fenômenos do sertanejo contemporâneo, Marília impulsionou o “feminejo” ao protagonismo e se destacou por sucessos como “Infiel”, “De quem é a culpa?” e “Eu sei de cor”. A cantora deixou o filho Léo, que completou dois anos no ano do acidente.



