Fotos mantidas em cofre mostram mulheres carimbadas nas nádegas com carimbo de juiz acusado de agressão

247 - Em uma série de fotos, uma mulher aparece ajoelhada de costas, em cima de uma mesa, usando lingerie. Ela tem um nome carimbado nas nádegas: Valmir Maurici Júnior, juiz de direito.

Imagens como essas estavam em um cofre na casa de Maurici Júnior —levado pela mulher dele para conseguir provar a violência sexual, emocional e física a que disse ter sido submetida.

De acordo com o G1, o conteúdo do cofre vai ser periciado como parte de uma investigação do Ministério Público Estadual, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para apurar a conduta do juiz. A Corregedoria Nacional de Justiça avalia se afasta o magistrado do cargo.

