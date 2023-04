(Fotos) MC Guimê e Lexa são acusados de danificar e dever R$ 3 milhões por mansão em Alphaville; cantora nega envolvimento

Apoie o 247

247 - A proprietária de uma mansão em Alphaville está cobrando uma dívida de mais de R$ 3 milhões da cantora Lexa e do ex-BBB MC Guimê. Márcia Pessoa afirmou ao Domingo Espetacular, da Record, que vendeu a mansão para Guimê em 2016 por um valor superior a R$ 2 milhões. No entanto, ela alega que o artista teria quitado apenas 10% do valor devido e que ela não recebeu mais nenhum valor após ele tomar posse da casa.

A mansão agora está avaliada em torno de R$ 5 milhões, e Márcia entrou na Justiça para reaver o imóvel e exigir que Guimê pague o que lhe é devido. Ela diz, inclusive, ter conseguido despejar o casal da propriedade, mas o imóvel teria sido entregue com danificações e sinais de "mau uso".

Como Guimê e Lexa casaram em comunhão universal de bens, Márcia também quer responsabilizá-la pela dívida. Ela argumenta que a casa era de Lexa tanto quanto era de Guimê, já que ela "viveu, usufruiu e morou" na propriedade.

Márcia afirma que a dívida total inclui pendências, aluguel por tempo de moradia não pago e uma dívida de IPTU no valor de R$ 170 mil. Segundo o portal Splash Uol, ela também pode pleitear na Justiça indenização pelas condições de deterioração da casa, incluindo paredes com grafites, obras inacabadas, fiação solta e um banheiro transformado em camarim pessoal dos famosos. Veja fotos:

EITA! Proprietária da mansão que Guimê e Lexa foram despejados mostra o estado que eles supostamente deixaram a casa 😳https://t.co/JAXQeUjSyS pic.twitter.com/QmjntYgVCI April 24, 2023

Guimê nega despejo e Lexa diz não ter envolvimento

Em posicionamento publicado no Instagram neste domingo (23), Guimê negou que tenha sido despejado e alegou que assinou um contrato "muito ruim" e "não fazia ideia" dos problemas que a aquisição da mansão poderia lhe trazer.

"Foi combinado um pagamento para que eu pudesse entrar na casa, paguei, mas não entrei. Comecei a perceber que tinha algo de errado. Quando achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre outra pessoa que era considerada proprietário legal da casa, que eu haveria de pagá-la também com urgência ou perderia os bens e valores que já tinha dado. Fiz um acordo com essa pessoa, realizei os pagamentos que me custaram mais de um milhão de reais... Infelizmente, em extensa briga judicial as coisas foram piorando e só causando mais tormento, tristeza e arrependimento de ter entrado nessa", declarou o funkeiro e ex-BBB.

"Em 2021, decidi sair do móvel para seguir nova vida em novo lar, enquanto o processo ia se resolvendo na justiça. Ninguém foi despejado. Quando tiveram a decisão de posse do imóvel já não havia ninguém morando mais lá", acrescentou.

Lexa corroborou com a versão de seu ex-companheiro, afirmando que já deixou o imóvel há anos e que Guimê "assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas".

"A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela tá toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê”, disse a cantora.

Ela também ressaltou não ter envolvimento legal com a compra do imóvel: “eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles virem pagar de santos também não dá. Não to atacando o Guimê, jamais, o pronunciamento dele concordo completamente, só mostrando meu lado na situação. Ele se lascou mesmo no contrato que ele assinou”.

