Francisco Cuoco descumpre ordem judicial e falta a teste de DNA

O caso veio à tona em 2020, quando o suposto herdeiro divulgara imagens nas quais comparava a sua aparência física com a do astro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Mais uma vez, Francisco Cuoco faltou à coleta do exame de DNA para verificar se é ou não pai do ator e modelo Anthony Júnior. Segundo informações divulgadas neste domingo (17), o veterano descumpriu uma nova decisão judicial para a realização do teste genético. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Não é fácil passar por essa situação. É cansativo, mas é o preço que estou pagando por essa decisão, de querer saber a verdade. Ele, realmente, vem fazendo de tudo para que esse exame não seja feito. Não quero o dinheiro dele", afirmou Júnior em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

O caso veio à tona em 2020, quando o suposto herdeiro divulgara imagens nas quais comparava a sua aparência física com a do astro da teledramaturgia nacional. Além disso, uma foto entre Cuoco e a mãe de Júnior reforçaria a hipótese da paternidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Júnior vive nos Estados Unidos e, em agosto de 2021, veio para o Brasil para a realização do teste de DNA com Cuoco. No entanto, na ocasião, o veterano não apareceu no laboratório sob o argumento de que, por causa da idade [88 anos], teria restrições médicas para se locomover.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele pode ir em um programa de televisão, pode dar entrevista, fazer live, mas não pode cumprir uma decisão judicial?", questionou Júnior para a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Justiça determinou uma nova coleta e, novamente, Cuoco não apareceu. "Já era de se esperar a falta dele. Quem não deve, não teme. Queria receber o carinho. Estou saindo daqui com o dever cumprido e a certeza maior ainda de que ele é o meu pai", pontuou o modelo após mais uma tentativa frustrada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE