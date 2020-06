Frederick Wassef implode Bolsonaro: ‘eu e o presidente somos a mesma pessoa’

Acuado desde o estouro do cativeiro de Fabrício Queiroz, o advogado Frederick Wasseff decidiu implodir o govero com uma declaração bombástica: Wassef afirmou que ele e o presidente Jair Bolsonaro são a mesma pessoa e é isso responde pela ‘ataques’ que alega estar sofrendo edit

247 - Em entrevista à CNN Brasil, o advogado Frederick Wassef soltou o verbo sobre sua ligação siamesa com Jair Bolsonaro. Diz Wassef: “houve informação de que pegaram lá [no imóvel em Atibaia] uma caixa com vários papéis e documentos, e eu estou afirmando que isto é uma mentira, porque não tinha sequer uma caneta Bic lá. A casa estava em reforma, vazia, e não tinha nada lá.”

A reportagem da rede de TV destaca mais trechos da fala do advogado: “o que eu estou dizendo é: se surgirem quaisquer coisa em meu desfavor, é uma armação, é uma fraude, é uma farsa. Por que estão fazendo isso? Se fizerem, se fizerem, eu sei que estão fazendo isso pra tentar me incriminar, pra tentar aprontar uma pra mim, porque todos estão convictos hoje de que o Fred virou o alvo. Se bater no Fred atinge o presidente, eu e o presidente viramos uma pessoa só, então todos estão empenhados em atingir minha vida, em destruir minha vida, minha imagem, minha reputação. Mas vão cair do cavalo, que eu nunca fiz nada de errado na vida. Tá claro isso?”

Wassef ainda acrescentou: “a estratégia das forças inimigas da democracia e da Presidência da República hoje é: todos estão unidos, se unindo, sabendo que se me destruir ou se vier pra cima de mim, inclusive fazendo uma série de fake news que eu tô sofrendo há 3 dias seguidos, fake news sem parar, mentiras, ilações e todo o tipo de absurdo, eles estão com essa convicção de que vão atingir o presidente da República. Pois eu digo, ledo engano.”

