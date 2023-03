Funcionários do Outback no Maranhão são orientados a recepcionar clientes ajoelhados (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma jovem viralizou nas redes ao relatar uma situação no mínimo humilhante que presenciou em uma filial da rede Outback em São Luís (MA).

Ela iniciou o relato afirmando que ao chegar na filial que acabou de ser inaugurada no local, se deparou com funcionários ajoelhando para recepcioná-las.

“Eu perguntei se não dói ficar naquela posição e funcionária respondeu: pra caralh0”, conta a cliente.

Na sequência a jovem explicou a funcionária que tal postura é servidão, que não poderia ser aplicada aos funcionários.

A funcionária rebateu que cumpria regras de treinamento.

Nos comentários dos vídeos, outros internautas também relataram ter visto tal prática em outras unidades do restaurante fora do Maranhão:

"Aqui no outback de Santo André ajoelharam, dps fui em um em SP e não ajoelharam. Devem fazer isso onde os gerentes são mais rígidos com as regras", disse a internauta identificada como "Mari".

Veja a nota do Outback a respeito do caso:

"É importante podermos esclarecer que nunca houve procedimento em que nossos colaboradores devessem ficar de joelhos durante o atendimento. O procedimento prevê contato visual e, por isso, abaixar-se ou sentar-se à mesa com os clientes sempre foi opcional. Para que não haja dúvidas sobre a seriedade do compromisso que temos com nossos colaboradores e clientes, reorientamos os restaurantes para que essa prática que é opcional seja extinta. E reforçamos também que os restaurantes estão em conformidade com as normas de segurança do trabalho e ocupacional, em um ambiente seguro e sem risco às nossas pessoas. Obrigado por nos permitir esclarecer os pontos!"

