Fundador da Duty Free doa toda sua fortuna, estimada em US$ 8 bilhões

247 - Fundador da Duty Free, Charles “Chuck” Feeney, de 89 anos, anunciou na segunda-feira (14) ter completado a doação de toda a sua fortuna, estimada em US$ 8 bilhões.

Feeney contou que doar o dinheiro em vida era um sonho. A cerimônia de encerramento da empresa de filantropia Atlantic Philantropies, por meio da qual Feeney e sua esposa realizavam suas doações financeiras, contou com a participação de Bill Gates, do ex-governador da Califórnia, Jerry Brown, e do megainvestidor Warren Buffett. Buffett classificou o fundador da Duty Free como "um modelo a ser seguido".

Segundo a Forbes, o dinheiro doado foi enviado a fundações, fundos de caridade, universidades, e também para ações em favor dos direitos humanos e da mudança social e pelo fim da pena de morte nos Estados Unidos. Uma parte da verba foi destinada a área de saúde.

Feeney ainda encaminhou US$ 350 milhões para a construção de um campus de tecnologia na Ilha Roosevelt, em Nova York.

