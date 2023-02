Gabriela Prioli revela que foi abusada aos 7 anos: "Você pensa que a culpa é sua"

Apoie o 247

247 - Em sua estréia no programa Saia Justa, do GNT, a advogada e apresentadora Gabriela Prioli fala pela primeira vez de um trauma que carrega até hoje. Aos 7 anos de idade, ela foi abusada sexualmente.

Gabi, como é chamada pelos amigos, é formada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também deu aula de Processo Penal na pós-graduação.

Ela também foi sócia, por quase dez anos, de um grande escritório de advocacia, especializado em direito criminal.

Durante quase três anos, trabalhou como apresentadora da CNN Brasil. A revelação sobre o abuso acontecerá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na sua estreia no programa Saia Justa.

Ela integrará o elenco com Astrid Fontenelle, Bela Gil e Larissa Luz.

Abaixo, um trecho da reportagem publicada neste domingo pelo jornal O Globo, em que dá detalhes da violência que sofreu.

Apesar da infância feliz, relembrar seus primeiros anos traz outras dores além da morte do pai. Aos 7, Gabriela foi abusada por um adolescente que frequentava sua casa. “Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo”, relata. O fato fez com que a advogada carregasse por anos, e até hoje, a sensação de ter uma mácula, de corpo e mente.

“É como se você tivesse menos valor. Pois você não entende direito o que aconteceu e em alguma medida pensa que, por não ter contado pra ninguém, ou resistido com firmeza, a culpa é sua. Mas não é, você era uma criança. É um assunto que eu ainda trabalho em terapia e tem que trabalhar mesmo. Estou fazendo as pazes com as minhas dores”, desabafa.

