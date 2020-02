Gafanhoto africano pode substituir cães farejadores na detecção de explosivos

247 - Um estudo da Universidade de Washington, em Missouri, nos Estados Unidos, descobriu que gafanhoto sul-americano pode detectar substâncias explosivas.

O nome do animal é Schistocerca americana.

A descoberta abre um novo campo de aplicações para protocolos de segurança, uma vez que os cães poderiam farejadores poderiam ser substuídos pelos insetos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "enquanto o olfato em humanos ou cães depende do nariz, em insetos, os receptores olfativos são encontrados nas antenas. Graças a elas, eles podem detectar odores no ar, seja de comida, de predadores ou produtos químicos."

A matéria ainda complementa: "os neurônios receptores olfativos, por sua vez, enviam sinais elétricos para uma parte do cérebro do inseto conhecida como lobo antenal. Cada antena do gafanhoto-sul-americano tem cerca de 50 mil desses neurônios."