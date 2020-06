Gato duela com rato 'ninja' na Espanha (vídeo)

Uma cena impressionante de um gato duelando com um rato ganhou as redes em todo o mundo. O rato dava saltos como se fosse um lutador ninja, intimidando o bichano dez vezes maior edit

Sputnik News - Enquanto turistas não ocupam as ruas noturnas de Málaga, no sul da ensolarada Espanha, estes animais duelam e se tornam celebridades locais.

O episódio inusitado chamou a atenção dos moradores locais pelos velozes movimentos de ataque e defesa demonstrados pelos oponentes .

"Eu estava na casa de um amigo quando, de repente, escutei barulhos estranhos atrás de mim. Quando me virei, vi uma épica batalha de um rato com chutes voadores contra um gato. O restante você pode ver no vídeo", comentou uma das testemunhas.

