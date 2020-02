Gato é resgatado após dois anos preso em uma parede; assista o salvamento

Um gato passou dois anos preso em uma parede se Shoppng na Coreia do Sul. Um homem alimentava o animal por um buraco no forro. A localização do gato era de difícil acesso porque ele se movimentava pelo local. A operação de resgate envolveu câmeras e muita paciência edit

A reportagem do portal IG destaca que "ao sair do lugar que de certa forma foi sua casa por dois anos, o gato se mostrou bastante arisco e assustado, sendo necessária uma injeção para acalmá-lo. Foram realizados procedimentos veterinários para checar toda a saúde do animal."

A matéria ainda informa que "não se sabe como o gato foi parar lá, mas depois de todo o procedimento para resgatá-lo, ele foi adotado pelo homem que o alimentou por tanto tempo, ganhando um lar bom e seguro. Confira o vídeo do momento do resgate abaixo."