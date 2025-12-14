Gato Preto é preso por calote em pensão alimentícia; débito supera R$ 57 mil

247 - O divulgador de jogos de azar Samuel Sant’anna da Costa, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi preso na manhã deste domingo (14), na Zona Leste de São Paulo, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi localizado no bairro do Tatuapé, poucas horas depois de deixar uma casa de shows, após um alerta emitido pelo aplicativo Muralha Paulista, que auxilia as forças de segurança na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. Segundo os dados apurados, a dívida acumulada de pensão alimentícia atribuída a ele ultrapassa R$ 57 mil. As informações são do G1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão ocorreu por volta das 6h30, na avenida Vereador Abel Ferreira, durante uma abordagem realizada por policiais militares. "O homem foi abordado e havia um mandado de prisão civil expedido contra ele pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no 30º DP (Tatuapé)", informou a SSP.

Após a detenção, Samuel Sant’anna foi encaminhado à delegacia e permaneceu sob custódia, aguardando as decisões judiciais relacionadas ao cumprimento do mandado de prisão civil.

Histórico de ocorrências

A prisão por inadimplência de pensão alimentícia ocorre em meio a uma série de episódios recentes envolvendo o homem. Em agosto deste ano, Gato Preto esteve envolvido em um grave acidente de trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das principais vias da Zona Oeste da capital paulista.

Na ocasião, ele dirigia um Porsche que avançou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com um Hyundai HB20 que atravessava a Rua Elvira Ferraz. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto. Após a colisão inicial, o veículo de luxo ainda atingiu um poste de semáforo.

Testemunhas relataram que ele deixou o local do acidente visivelmente embriagado antes da chegada da polícia. No Porsche estava também a influenciadora Bia Miranda, então namorada de Gato Preto. No outro automóvel, pertencente ao representante comercial Edilson Maiorano, o filho do motorista sofreu fratura no maxilar ao bater a cabeça no airbag e precisou ser levado ao Hospital Alvorada, em Moema.

Horas depois do acidente, por volta das 10h, Samuel Sant’anna foi localizado em sua residência, no bairro do Tremembé, na Zona Norte da cidade. O caso passou a ser investigado pelo 14º Distrito Policial de Pinheiros, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da colisão.

Um laudo toxicológico divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) apontou que, antes do acidente, o homem havia consumido álcool, ecstasy (MDMA) e maconha.

Quem é Gato Preto

Com 31 anos, Samuel Sant’anna ganhou notoriedade nas redes sociais ao exibir carros de luxo, viagens e bens de alto valor, além de compartilhar conteúdos sobre relacionamentos e estilo de vida. A visibilidade, no entanto, veio acompanhada de sucessivas polêmicas.

Além de responder por dívidas de pensão alimentícia, ele já foi citado em denúncias envolvendo violência doméstica. Mais recentemente, Gato Preto e Bia Miranda também foram alvos de uma operação policial que investiga a promoção ilegal de jogos de azar on-line, popularmente conhecidos como “Jogo do Tigrinho”.

A prisão deste domingo reforça o histórico de conflitos judiciais de Gato Preto, que agora permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em tramitação.