Gengibre: conheça os benefícios para o recrescimento capilar

Uma das primeiras que coisas que ouvimos ao ficarmos doentes é que cairia bem um chá de gengibre, não é mesmo? É muito comum associar o gengibre a nossa alimentação, mas você sabia que o gengibre tem benefícios também para nossas madeixas?

Os Produtos naturais na verdade são uma ótima escolha parta tratamentos capilares, pois eles apresentam diversos benefícios e dificilmente apresenta contraindicações ou efeitos colaterais.

De qualquer forma é essencial termos cautela ao aplicar produtos mesmo que orgânicos fios, a ideia de fazer a aplicação de produtos orgânicos nas madeixas, é sedutora, econômica e supereficiente, mas claro necessita de alguns cuidados e métodos.

Para o caso do gengibre não é diferente, por isso separamos algumas dicas para ensinarmos você como ele deve ser usado da forma mais eficiente a possível. Confira:

Alguns benefícios do gengibre nas madeixas

Uma das mais conhecidas funções do gengibre no cabelo são a regularização e a melhora da circulação sanguínea, na área do couro cabeludo.

Quando aumentamos e regularizamos a circulação sanguínea no couro cabeludo, estimulamos o crescimento dos nossos fios. Ou seja, o gengibre no cabelo tem o poder de fortalecer os fios, ajudando no crescimento saudável e sem nenhum tipo de quebra.

Ainda sobre os benefícios, vale lembrar que ele é rico em óleos essenciais que favorecem na hidratação capilar, mantendo-os com mais brilho e com a saúde em dia.

O gengibre é um grande aliado no crescimento capilar

Desconfie de qualquer coisa que prometa um crescimento capilar absurdo de por exemplo,10 cm a cada 1 semana, ou algo parecido. Todo tratamento capilar que promove crescimento leva tempo para começar a fazer efeito, pois é necessária estrutura capilar e força para além de crescerem terem saúde.

O que o gengibre no cabelo faz é fortalecer a fibra capilar, fazendo com os fios cresçam mais saudáveis reduzindo níveis de quebras e quedas. Ou seja, o maior poder do gengibre é estimular o crescimento mais forte dos fios a longo prazo. Desse modo sendo uma Vitamina para crescer Cabelos natural!

Receita fácil de tônico a base de gengibre

Se você adora crescimento capilar, essa receita é sua nova amiga. Mesmo com diversas marcas já vendendo produtos para crescimento capilar, é orientado considerar o uso de produtos naturais!

A receita tema dose necessária para encher um borrifador e, depois de feita pode ser guardada na geladeira, ela tem a validade de uma semana.

Para o preparo, leve 2 copos médios de água para ferver em uma panela. Coloque duas colheres de gengibre fresco cortados em pequenos pedaços e uma colher média de glicerina, e deixa esse mix ferver por um minutinho (evite exceder esse tempo)

Após esse tempo, deixe esfriar e coe com uma peneira para remover os pedaços (esses pedaços podem ser reaproveitados). Coloque o líquido em um borrifador e prontinho...Seu tônico de gengibre está pronto para ser usado, bem simples não?

O gengibre combate a caspa

O gengibre é anti-inflamatório, isso quer dizer que ele é um produto natural contra a caspa.

A caspa acontece devida à descamação da pele do couro cabeludo, cujo acontece devido a renovação acelerada da pele nessa área, isso faz com que a quantia de pele morta eliminada seja superior do que a normal eliminada pelo organismo

Como o gengibre aumenta o fluxo sanguíneo no couro cabeludo, ele se torna recomendado para combater a caspa, e isso transforma ele em uma ótima ferramenta para cuidados capilares.

Receita fácil de detox capilar com gengibre

Provavelmente você esteja familiarizada com a técnica do detox, esse procedimento é importante para a eliminação de resíduos nas nossas madeixas.

O detox capilar tem como objetivo limpar o couro cabeludo e remover todos os resíduos indesejados, trazendo saúde para nossa a fibra capilar.

O gengibre pode ser a base para um poderoso item de detox capilar.

Essa receita é bem simples, confira:

Adicione 250 ml de água (ou um copo de requeijão cheio com água), 2 galhos de alecrim, 1 rodela de gengibre e usando uma panela leve ao fogo até ferver. Depois de ferver adicione o suco de 1 limão e espere a mistura esfriar. Após a mistura já estar fria, adicione ela em um borrifador e espirre no couro cabeludo, deixe agir por 30 minutos e enxágue como de costume.

O gengibre além de apresentar muitos benefícios a saúde, ele também auxilia na saúde capilar. Existem outras diversas maneiras de usar o gengibre no cabelo, porém essas são as principais, considere também experimentar o poder de outros vegetais nas madeixas!

