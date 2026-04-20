Gerardo, pai de Ana Paula Renault, foi deputado em Minas

247 - O ex-político Gerardo Renault morreu no último domingo (19), aos 96 anos, em Belo Horizonte. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles. Pai da participante do BBB 2026 Ana Paula Renault, ele teve uma longa trajetória na política de Minas Gerais e também no cenário nacional.Internado desde o dia 3 de abril no Hospital Felício Rocho, Renault apresentava um quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada. Informada sobre o falecimento durante o confinamento, Ana Paula decidiu permanecer na disputa do reality.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952, Gerardo Renault iniciou sua trajetória política ainda jovem. Em 1951, foi eleito vereador de Belo Horizonte pela União Democrática Nacional (UDN), sendo reeleito por mais três mandatos consecutivos, em 1954, 1958 e 1962. Durante sua passagem pela Câmara Municipal, participou de diversas comissões legislativas e também teve atuação fora do país. Em 1952, chefiou a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha, e integrou o Comitê Mundial Universitário entre 1952 e 1954.

A carreira de Renault avançou para o âmbito estadual em 1967, quando foi eleito deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cargo que ocupou até 1979. Filiado à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que dava sustentação ao regime militar, teve papel de destaque em pautas estruturantes.Na Assembleia, foi relator da nova Constituição estadual e do Plano Quinquenal de Desenvolvimento de Minas Gerais. Também presidiu a Comissão de Redação e integrou colegiados estratégicos, como os de Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Assuntos Municipais.

Em 1978, foi eleito deputado federal, ampliando sua atuação para Brasília. No ano seguinte, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais durante o governo de Francelino Pereira, permanecendo no cargo até 1982.Com o fim do bipartidarismo, filiou-se ao Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Arena. De volta à Câmara dos Deputados, atuou na Comissão de Agricultura e Política Rural e foi reeleito pela legenda. Em 1984, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que defendia eleições diretas para a Presidência da República.

Sem disputar a reeleição em 1986, deixou a Câmara dos Deputados no ano seguinte. Ainda em 1987, integrou a chapa liderada por Murilo Badaró como candidato a vice-governador de Minas Gerais.Advogado em Belo Horizonte, voltou à vida pública no início da década de 1990 e, em 1991, foi eleito presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, encerrando uma trajetória marcada pela presença constante em diferentes esferas do poder público.