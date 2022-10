Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, após 13 anos de casamento

'Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos', escreveu modelo no Instagram. edit

247 - Gisele Bündchen anunciou o divórcio com Tom Brady, jogador de futebol americano. Os dois se casaram em 2009 e têm dois filhos: Viviane, de 9 anos, e Benjamin, de 12. As informações são do portal G1.

"Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", escreveu Gisele em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (28).

"A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos e embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil."

De acordo com o site TMZ, especializado em celebridades, os advogados de Gisele e Tom definiram os termos do divórcio incluindo questões sobre propriedades e a guarda compartilhada dos filhos.

