Gkay é processada após ser apontada em golpe com pirâmide

Apoie o 247

ICL

247 - “Os momentos turbulentos na vida de Géssica Kayane, a Gkay, parecem nunca ter fim. Esta coluna descobriu que a influenciadora digital está sendo processada, junto com as sociedades Kiwify Educação e Tecnologia e Albano Marketing Digital. O autor da ação, Erivelton Lima de Oliveira, está pedindo uma indenização por danos materiais e morais de mais de R$ 10 mil”, informa a jornalista Fábia Oliveira em sua coluna no portal Metrópoles.

“De acordo com os autos do processo, nos dias 22 e 23 de junho de 2022, Gkay teria divulgado em seu perfil no Instagram, em parceria com as empresas rés, a venda de uma mentoria com um aplicativo que ensinaria o aluno a ganhar dinheiro e bonificações. Isso tudo apenas assistindo vídeos dos meios digitais, como o YouTube, TikTok e Instagram”, acrescenta.

“Em tese, ao adquirir o curso, Erivelton deveria ganhar acesso a informações valiosas que lhe ensinariam a fazer rendimentos extras, pagando uma simples quantia de R$ 237,36. Para isso, bastaria que ele assistisse conteúdos digitais para acumular pontos e receber o dinheiro. Segundo as informações, foi prometido, ainda, que ele poderia desistir quando quisesse, recebendo o valor pago em retorno. Ocorre que, depois de comprar o curso, o autor da ação logo percebeu que a realidade era muito diferente do lhe havia sido prometido. Isso porque, de acordo com ele, tudo aquilo se tratava de um grande esquema de pirâmide. O objetivo seria atrair mais e mais clientes, onde eram estipuladas metas cada vez mais altas a serem alcançadas, sem qualquer suporte para os usuários”, esclarece a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.