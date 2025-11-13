Glitters e decorativos usados em bolos: confira a lista de produtos proibidos pela Anvisa

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (13), a suspensão e o recolhimento de diversos glitters e pós decorativos amplamente utilizados na confeitaria brasileira. Segundo a decisão, publicada no Diário Oficial da União, os produtos contêm materiais plásticos e, em alguns casos, uma substância não identificada descrita como “metal de transição laminado atômico 99”, considerada imprópria para o consumo humano. As informações são do g1.

Entre os produtos afetados estão o Glitter Glow e o Glitter Shine, da marca Iceberg Chef; os itens Flocos de Ouro, de Prada e Rose Gold, Pó de ouro, Pó para decoração e Brilho para decoração, da marca Jeni Joni; além do Glitter para Decoração, das marcas Jady Confeitos e Glitz (da empresa Fab).

A Anvisa destacou que os produtos foram indevidamente anunciados como ingredientes alimentares, prática considerada irregular, já que glitters e pigmentos com composição plástica não possuem autorização para uso em alimentos. Em alguns casos, a agência identificou divulgação enganosa em sites e plataformas de comércio eletrônico, que apresentavam os produtos como seguros para o consumo.

Glitters da Iceberg Chef

Os glitters Glow e Shine, da Iceberg Chef, tiveram a comercialização, propaganda, distribuição e fabricação suspensas por apresentarem fragmentos de plástico colorido. De acordo com a Anvisa, a empresa promovia o produto como “ingrediente decorativo” para alimentos, o que motivou a proibição.

Produtos da Jeni Joni

No caso da Jeni Joni (Nadja F. de Almeida Confeitos), a agência encontrou materiais plásticos e o misterioso “metal de transição laminado atômico 99” em itens como Flocos de Ouro, Flocos de Prata e Flocos Rose Gold. Além da proibição imediata, foi determinado o recolhimento de todos os lotes e a suspensão da fabricação e propaganda dos produtos.

Glitter da Jady Confeitos

O Glitter para Decoração, da marca Jady Confeitos, também foi alvo da medida por conter materiais plásticos e ser anunciado para uso em alimentos. A Anvisa determinou a retirada imediata do produto do mercado e proibiu novas vendas.

Glitter Glitz, da Fab

O produto Glitter Para Decoração, da marca Glitz (empresa Fab Indústria e Comércio de Produtos para Artes e Festas Ltda.), também apresentou traços de plástico em sua composição. Assim como os demais, teve a comercialização, distribuição, fabricação e propaganda suspensas, além do recolhimento obrigatório.

A Anvisa reforçou que o uso de substâncias não alimentares em produtos de confeitaria representa risco à saúde, podendo causar intoxicações e danos gastrointestinais. A agência orienta consumidores que possuam qualquer um dos produtos listados a suspender o uso imediatamente e entrar em contato com o estabelecimento onde foram comprados para solicitar a substituição ou reembolso.