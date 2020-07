Globo acata decisão judicial e retoma transmissão do campeonato carioca

Em nota, a emissora reiterou que o contrato do torneio foi rescindido, mas que exibirá a partida entre Fluminense e Botafogo neste domingo edit

247 - A Globo acatou a decisão judicial obtida pela Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e vai retomar a transmissão do campeonato carioca, informou o site O Antagonista.

Na última quinta-feira 2, a Globo rompeu o contrato com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e decidiu não transmitir mais os jogos do Campeonato Carioca deste ano. O pagamento aos clubes, porém, seria mantido.

Isso porque o Flamengo transmitiu o jogo de quarta-feira em seu canal no Youtube. Segundo a Globo, isso violou o contrato de exclusividade que a emissora havia firmado com 11 dos 12 clubes que disputam o campeonato.

