Globo destroça Bolsonaro e dedica praticamente toda a edição do Jornal Nacional para denunciar o goveno

A Rede Globo dedicou praticamente toda a edição do Jornal Nacional para denunciar volume considerável de acusações e suspeitas de ilicitos que pesam contra Bolsonaro , seu governo e sua família edit

Revista Fórum - O Jornal Nacional destacou a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Repúblicanos-RJ) na edição desta quinta-feira (18). O telejornal da Globo detalhou a operação da polícia e a investigação sobre o esquema de corrupção envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro com cerca de quatro reportagens e em bloco que durou mais de 35 minutos.

“Chega ao fim o sumiço de Fabrício Queiroz”, disse William Bonner, já no início da transmissão. As reportagens mostraram em detalhes a operação para prender Queiroz, que estava na casa do advogado Frederick Wasser. O JN ressaltou que Wasser negava conhecer o paradeiro de Queiroz, e que ele era advogado de Flávio e “muito próximo da família Bolsonaro”.

Segundo o JN, policiais procuraram provas no imóvel e a operação foi autorizada porque, segundo o Ministério Público, Queiroz buscava destruir provas e ainda tinha “contato com milícias e influência política” para indicar cargos em Brasília e no Rio. Foi assinalado ainda a existência de um cartaz do AI-5 na casa, esclarecendo o horror que significou a medida da ditadura.

O JN explicou o escândalo da “rachadinha” também com profundidade. Segundo o Ministério Público do Rio, quando era deputado estadual, Flávio Bolsonaro exigia parte do pagamento dos salário de assessores, em esquema gerenciado por Queiroz.

