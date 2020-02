Globo estipulou em contrato que nenhum clube ganharia mais que o Flamengo

Documentos obtidos pela Folha apontam que a Globo prometeu ao Flamengo que nenhum outro clube ganharia mais luvas (dinheiro adicional na assinatura) que o rubro-negro carioca em contrato pelos direitos de TV do Campeonato Brasileiro de 2019 a 2024 edit

247 - Reportagem da Folha de S.Paulo revela nesta sexta-feira 7 que a Globo estipulou em contrato que nenhum outro clube ganharia mais luvas (dinheiro adicional na assinatura) que o Flamengo pelos direitos de TV do Campeonato Brasileiro de 2019 a 2024.

O jornal afirma ter tido acesso a documentos que comprovam a promessa da emissora ao rubro-negro carioca. A Globo assegurou no acordo, fechado em 4 de abril de 2016, que "garante que o valor das luvas devidas ao clube não será inferior ao valor das luvas devidas aos demais clubes que disputarem o campeonato com os quais venham a celebrar contrato".

"Assim, o Flamengo conseguiu R$ 120 milhões em luvas: R$ 70 milhões no prazo de cinco dias úteis após a assinatura do instrumento, mais R$ 30 milhões, com a correção monetária, em 2019, e outros R$ 20 milhões a serem pagos em janeiro de 2021", diz a reportagem.