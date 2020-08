Goiás detecta casos de Covid-19 em dez jogadores horas antes de jogo contra o São Paulo

Partida do Campeonato Brasileiro está marcada para às 16h deste domingo (9) pode ser cancelada; CBF ainda não se manifestou edit

Revista Fórum - O Goiás informou na tarde deste domingo que dez jogadores do elenco testaram positivo para covid-19. O clube estreia no Campeonato Brasileiro às 16h, contra o São Paulo, em Goiânia.

Os exames foram realizados nos 26 atletas do grupo na última sexta (7), mas entregues apenas na manhã deste domingo. Os jogadores serão afastados para isolamento e, com tamanho desfalque,há risco de adiamento do jogo.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.