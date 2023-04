Gol é acusada de cometer racismo contra mulher durante voo e artistas se mobilizam para denunciar o crime (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo viralizou nas redes sociais neste sábado (29). Nas imagens, compartilhadas pela jornalista baiana Elaine Hazin, é possível ver uma mulher negra, fazendo um desabafo dentro de um avião, da companhia aérea Gol, após ter problemas para guardar a mochila.

A denúncia ganhou o apoio de artistas como Manoel Soares e Além dele, a também apresentadora da Globo, Rita Batista, que deram visibilidade ao caso em seus respectivos perfis.

Hazin então fez um desabafo na suas redes sobre o ocorrido:

"Meu coração está sangrando neste momento. Presenciei agora à noite um caso extremamente violento de racismo, sofrido por uma mulher negra no voo 1575 da Gol, chamada Samantha. Depois de uma hora de atraso, embarcamos e Samantha não conseguia um lugar pra guardar sua mochila, o voo estava “cheio” para ela (quando não está, né?). A tripulação ignorava completamente o desespero desta mulher. que era obrigada a despachar a mochila com seu computador - sendo, inclusive, acusada por parte da tripulação de ser “a razão do atraso”. Conseguimos um lugar para a mochila de Samantha e nem mesmo assim o voo decolaria. Mais uma hora de atraso, nenhuma satisfação da cia área, gente passando mal no Aviao e eis que 3 homens da Polícia Federal entram de forma extremamente truculenta no Aviao para levar a “ameaça” do voo embora - a Samantha. Ela se defende mas não reage, alguns pedem pra ela não ir (na maioria mulheres), eu me desespero, todas com muito medo, apreensão e os policiais ameacam algema-la. Não dizem a razão de levá-la presa, só que foi uma ordem do comandante. Samantha era uma ameaça por ser uma mulher, ser preta, ter voz. Ela foi levada pela Polícia, eu quase fui levada junto por defendê-la, me agrediram, me ameaçaram. A mãe de Samantha chorava desesperada ao telefone por não saber o destino de sua filha. Eu chorava também. Outras mulheres e homens se desesperavam. O que eles não sabiam é que Samanta há não estava só - é que enquanto pudermos, enquanto tivermos forças vamos lutar todos juntos contra o racismo! Graças ao meu amigo @manoelsoares Samantha não ficou só e teve o apoio de 2 advogados. Mas está história não termina aqui, queremos justiça e respeito para todos, queremos que a Gol, este comandante e a tripulação (especialmente um homem chamado Erick) paguem por este crime e os policiais também respondam por tamanha violência".

