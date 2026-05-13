Google lança Android 17 com foco em criadores de conteúdo

247 - O Google anunciou nesta terça-feira (12) uma série de novidades do Android 17 voltadas especialmente para criadores de conteúdo e influenciadores digitais. A nova geração do sistema operacional aposta em ferramentas de gravação, edição e compartilhamento de vídeos e fotos com integração mais avançada a plataformas como Instagram e YouTube.

As informações foram divulgadas inicialmente pela Folha de S.Paulo, que detalhou os novos recursos apresentados pelo Google para ampliar a experiência de produção de conteúdo diretamente pelo celular. Entre as principais novidades estão melhorias em qualidade de imagem, edição com inteligência artificial e novos formatos profissionais de vídeo.

Um dos destaques do Android 17 é o recurso “Screen Reactions”, desenvolvido para facilitar a criação de vídeos de reação, formato popular entre influenciadores. A ferramenta permitirá gravar simultaneamente a tela do aparelho e a câmera frontal do usuário, dispensando a necessidade de alternar aplicativos ou recorrer a técnicas como chroma key.

Google aposta em vídeos de reação e integração com redes sociais

Segundo o Google, o novo recurso será disponibilizado inicialmente para smartphones da linha Pixel nos próximos meses. A proposta é simplificar a produção de conteúdos voltados a análises de trailers, clipes, partidas de jogos, notícias e outros formatos consumidos em redes sociais.

A empresa também anunciou uma parceria com a Meta para ampliar funcionalidades do Instagram em aparelhos Android de alto desempenho. Entre os recursos previstos estão suporte a captura e reprodução em Ultra HDR, estabilização integrada de vídeo e melhorias no modo noturno para gravações em ambientes com pouca iluminação.

Outra frente de atuação do Google foi a otimização do processo de captura e upload de imagens e vídeos para o Instagram. A companhia afirma que trabalhou para evitar perdas de qualidade nas publicações feitas a partir de celulares Android, um problema frequentemente apontado por usuários da plataforma.

Inteligência artificial ganha espaço na edição de vídeos

O aplicativo Edits, do Instagram, também receberá recursos exclusivos para Android com foco em inteligência artificial embarcada no dispositivo. Entre as funções anunciadas está um sistema de aprimoramento automático de fotos e vídeos, além de uma ferramenta de separação de áudio.

Segundo o Google, o recurso será capaz de identificar e reduzir ruídos externos, como vento e sons ambientes, melhorando a qualidade sonora das gravações feitas pelo celular. A iniciativa reforça a estratégia da empresa de transformar o smartphone em uma central completa de produção audiovisual.

Outra novidade apresentada foi a chegada do Adobe Premiere ao Android. O aplicativo permitirá editar vídeos diretamente no celular e publicar conteúdos em formatos curtos, como shorts, além de disponibilizar efeitos e modelos exclusivos para criadores de conteúdo.

Novo formato de vídeo busca maior eficiência

Durante o anúncio, o Google também revelou o APV (Advanced Professional Video), um novo formato profissional de vídeo criado em parceria com a Samsung. A tecnologia promete maior eficiência de armazenamento sem comprometer a qualidade das gravações.

Inicialmente, o novo padrão será compatível com aparelhos premium como o Samsung Galaxy S26 Ultra e o Vivo X300 Ultra. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer uma solução mais avançada para criadores que produzem vídeos em alta resolução diretamente pelo smartphone.

Com as novidades do Android 17, o Google amplia a disputa pelo mercado de produção de conteúdo móvel e tenta fortalecer o ecossistema Android entre influenciadores digitais e profissionais do audiovisual.