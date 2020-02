Google Maps mostrará informações de transporte em 60 cidades do Brasil

Entre as cidades que receberão o serviço nos próximos meses estão Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Brasília (DF). Os usuários poderão programar seu trajeto com o transporte público porque o Google Transit mostrará os horários programados dos veículos edit

247 - Em comemoração aos 15 anos do Google Maps, a gigante das buscas realizou anunciou a ampliação do serviço de informações sobre o transporte público em tempo real para mais de 61 novos municípios, além da Região Metropolitana do Recife. A informação é do CanalTech.

Entre as cidades que receberão o serviço nos próximos meses estão Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Brasília (DF).

Os usuários poderão programar seu trajeto com o transporte público porque o Google Transit mostrará os horários programados dos veículos. Por consequência, o passageiro pode se programar para chegar a um compromisso no horário e saber o melhor momento para se deslocar entre um ponto e outro.

O serviço também terá as linhas disponíveis, quantidade de paradas, rotas e o tempo de viagem.