Governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse renuncia ao cargo após acusações de crimes de responsabilidade

Mauro Carlesse (PSL) renunciou ao cargo antes da votação do impeachment na Assembleia Legislativa do Tocantins. Com a renúncia, o processo não deve continuar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), renunciou ao cargo nesta sexta-feira (11) na Assembleia Legislativa. O advogado Juvenal Klayber protocolou o documento por volta das 15h, duas horas antes do segundo turno da votação no processo de impeachment que levaria a abertura de um Tribunal Misto para julgar o chefe do executivo tocantinense por crimes de responsabilidade. Com a renúncia, o processo de impeachment não deve continuar.

O governador foi acusado de crimes relacionados a um suposto esquema de recebimento de propinas no Plansaúde, a interferência política em investigações da Polícia Civil e a irregularidades nas eleições municipais de 2020. Ele negou todas as acusações.

Agora o vice-governador Wanderley Barbosa deixou de ser governador em exercício e passou a ser titular em definitivo do cargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE