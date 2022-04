Guarda-costas explica episódio de fezes na cama em que Amber Heard dividia com Johnny Depp

Apoie o 247

247 - O julgamento do processo em que Johnny Depp move contra Amber Heard segue abordando um episódio chocante e escatológico do casamento: o dia em que a atriz teria deixado fezes na cama para surpreender o ator. Em depoimento à Justiça, Starling Jenkins, guarda-costas do ator, confirmou a história e ainda citou um certo arrependimento da atriz pela "pegadinha". As informações são do portal Yahoo.

O incidente teria acontecido em 22 de abril de 2016. Na data, Amber festejava seu aniversário em sua cobertura no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela teria ficado enfurecida após o ator e seu então marido chegar atrasado no evento e não querer confraternizar com os seus convidados.

No dia, Jenkins diz ter sido "informado por Amber que ela havia brigado com Johnny" e "jogado pertences dele pela varanda, em direção à rua". Neste dia, ele chegou a rastrear o celular do ator e recuperá-lo com um homem sem-teto, após pagamento de US$ 420 e alguns alimentos.

Ao público presente no julgamento, no tribunal de Fairfax, na Virgínia, o guarda-costas contou que soube das fezes quando levava a atriz para o festival Coachella. "Tivemos uma conversa sobre a surpresa que ela tinha deixado na cama do chefe antes de sair do apartamento [...] a defecação", contou ele. "[Ela chamou de] uma 'pegadinha horrível que deu errado'".

No dia 20 de abril, Johnny Depp contou a sua reação ao ver as fezes na cama. "Eu fui até o sr. Bett [guarda-costas] e disse: 'Ela está no Coachella. Acho que é um bom momento para ir ao centro para que eu possa pegar algumas das minhas coisas e tirá-las de lá', especialmente coisas que eram preciosas para mim ... e ele disse: 'Não acho que agora seja uma boa hora ir.' Eu pensei: 'É o momento perfeito. Ela não vai estar em casa por dois dias'. Então ele me mostrou uma foto em seu telefone de uma... era uma foto da nossa cama, e no meu lado da cama, havia matéria fecal humana", contou.

"Eu entendi por que não era um bom momento para ir lá. Minha resposta inicial foi, tipo... eu ri. Foi tão estranho. Era tão bizarro e tão grotesco que eu só conseguia rir", finalizou o astro, que pede US$ 50 milhões em processo de difamação contra Amber Heard, que o acusa de violência doméstica. O ator, que perdeu um processo contra o jornal The Sun após ser chamado de "espancador de mulheres", nega que tenha agredido a atriz.

