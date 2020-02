Guedes quer agilizar liberação de cassinos no Brasil

O ministro Paulo Guedes (Economia) tem dito que o País tem todas as condições de abrigar este tipo de estabelecimento e impulsiona o turismo de luxo. A suposta posição de Jair Bolsonaro favorável à ideia ganhou força após o senador Flávio Bolsonaro ir para Las Vegas e Miami, nos EUA, onde se encontrou com representantes do setor edit

247 - Passados quase 74 anos após a publicação do decreto que extinguiu o jogo no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou a pessoas próximas ser favorável à reabertura dos cassinos. O titular da pasta tem dito que o País tem todas as condições de abrigar este tipo de estabelecimento e impulsionar o turismo de luxo. As informações são da coluna de Guilherme Amado, de Época.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do presidente da Embratur, Gilson Machado, também defendem a volta do jogo.

A suposta posição de Jair Bolsonaro favorável à ideia ganhou força após o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) ir para Las Vegas e Miami, no mês passado. O parlamentar reuniu-se com representantes do setor, como o fundador do grupo Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que manifestou publicamente o interesse em abrir cassinos integrados a resorts no Brasil.