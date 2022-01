Guerra de travesseiro vai ao ringue e busca se tornar esporte profissional

Apoie o 247

Reuters - A luta de travesseiros está saindo do quarto e entrando no ringue de boxe quando o Pillow Fight Championship (PFC) realizou seu primeiro evento ao vivo em pay-per-view na Flórida, no dia 29 de janeiro.

Steve Williams, o homem com o sonho de transformar brincadeiras infantis em um esporte de combate profissional, disse que o PFC oferece todo o drama do combate corpo a corpo sem o sangue das artes marciais mistas ou do boxe.

Embora os competidores masculinos e femininos do evento de janeiro sejam principalmente do mundo cruel do MMA e do boxe, as crianças ainda dormem profundamente depois de ver as lutas.

"A única diferença entre nossas lutas e as lutas de MMA é que ninguém se machuca", disse Williams.

"Os lutadores não gostam de se machucar, e tem muita gente que não quer ver o sangue. Eles querem ver uma boa competição, só não querem ver a violência."

O fato de tantas pessoas terem crescido atacando seus irmãos, amigos e pais com travesseiros torna o esporte relacionável, o que ele espera que ajude a atingir um novo público.

"Você pode chamar isso de esporte alternativo, mas achamos que terá um apelo popular", disse ele.

"Pense em como eles misturaram música country com rap e uniram esse público diversificado. É isso que estamos fazendo, e esperamos que traga um tipo diferente de espectador."

As lutas de três rodadas estarão disponíveis para visualização na plataforma de streaming de esportes FITE.

