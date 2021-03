Guia Definitivo da Aposta Legal no Brasil

Além das apostas na loteria federal, é possível para os brasileiros apostarem em jogos de cassino e partidas esportivas. No entanto, é preciso ter atenção a algumas regras e escolher bem os sites em que se aposta.

Cada vez mais os brasileiros descobrem que podem ter acesso a mesas de blackjack e pôquer, além de girar caça-níqueis, sem sair de casa. Essa possibilidade veio com os sites de cassinos online no Brasil, que concluem todas essas apostas no exterior. Portanto, cada aposta é como se tivesse sido feita em território estrangeiro.

É importante ter essa ideia de aposta estrangeira, pois não são permitidas casas de apostas ou cassinos no Brasil. Nem mesmo sites brasileiros, ou seja, sediados aqui no país, podem oferecer essas apostas. Nesse caso, o monopólio é do Governo Federal e suas loterias da Caixa Econômica Federal.

O que é Permitido Fazer em Termos de Apostas?

Brasileiros podem se registrar, depositar, fazer apostas e sacar todos os ganhos que conseguirem em sites estrangeiros. Isto é, se forem sites devidamente licenciados e regulados por autoridades competentes. Alguns exemplos de autoridades que licenciam as casas de apostas esportivas e cassinos online são:

● MGA: Malta Gaming Authority

● Government of Curaçao

● UKGC: United Kingdom Gambling Commission

Desde que seja licenciado, possua criptografia SSL para proteção dos seus dados e ofereça boas condições, um site pode ser usado para suas apostas. Não há limites para o que o jogador queira jogar, desde que seja oferecido pelo site. Existem jogos caça-níqueis, salas de cassino ao vivo, sorteios de bingo e apostas esportivas.

Diferenciando Sites Adaptados de Sites Brasileiros

Não existem cassinos online e sites de apostas brasileiros legalizados. Já houve casos de prisão por exploração de jogos de azar, e nenhum empreendedor do país pode investir nesse tipo de atividade. Mesmo assim, há inúmeros sites licenciados por aí totalmente em português, que utilizam o Real como uma de suas moedas e oferecem suporte no nosso idioma.

Justamente pela ilegalidade dos sites brasileiros e por haver uma forte demanda de jogadores, essas empresas estrangeiras estão investindo no nosso acesso. Por isso, esses grandes sites já com reputação estabelecida são sim estrangeiros, mas querem conquistar o nosso público, que pode apostar legalmente.

Qual é o Futuro das Apostas no Brasil?

Cientes de que apostar em sites estrangeiros é uma possibilidade, ainda não sabemos quando será possível apostar em sites brasileiros ou visitar cassinos aqui. Todos os movimentos em prol dessa liberação foram descontinuados, como aconteceu no governo Temer e também durante o mandato do prefeito Crivella, no Rio de Janeiro.

Até que possamos ter essa liberdade de jogar em locais presenciais de forma legal, podemos apostar em sites de casas de apostas e por meio de seus aplicativos. As condições têm melhorado por conta da concorrência, o que já inclui depósitos com boleto e saques mais rápidos.

Portanto, o mais recomendado a se fazer é buscar sites que avaliam as casas de apostas e cassinos online estrangeiros. Dessa forma, economiza-se tempo na escolha e tem-se a certeza de estar apostando em um site seguro.

