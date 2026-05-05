Guia orienta mulheres que viajam sozinhas e aponta desafios de segurança no turismo

247 - Viajar sozinha ainda é um desafio para muitas brasileiras, principalmente por questões relacionadas à segurança. Diante desse cenário, o governo federal lançou um guia com orientações práticas voltadas ao público feminino. A iniciativa foi divulgada pela Agência Brasil e está disponível no site do Ministério do Turismo.

Intitulado “Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas”, o material busca ampliar a segurança, a autonomia e o acesso à informação para mulheres interessadas em explorar destinos turísticos no Brasil. A publicação reúne dados, análises e recomendações para tornar o turismo mais seguro e inclusivo.

Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o guia integra ações do Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado no início do ano. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, ele destacou o impacto da insegurança nas decisões de viagem.

De acordo com o ministro, “apesar de 60% de mulheres terem deixado de viajar sozinhas por algum motivo de segurança, 70% delas relataram que a experiência de viajar só é algo que traz plenitude turística”. Ele acrescentou que essa autonomia permite que as mulheres definam seus próprios roteiros, sem depender de acompanhantes.

O guia também traz orientações direcionadas ao setor turístico, como hotéis, bares e restaurantes. “O guia serve para orientar as mulheres a viajarem sozinhas, mas também para que os empreendedores do turismo — como hotéis, bares e restaurantes — estejam preparados. Por exemplo: o guia orienta que, quando uma mulher viaja sozinha, o hotel a coloque em um quarto próximo ao elevador, em vez de no fim do corredor, porque, se acontecer alguma coisa, ela está mais perto de ajuda ou resgate”, explicou o ministro.

A publicação se baseia em uma pesquisa nacional realizada entre agosto e setembro de 2025, com 2.712 mulheres de todas as regiões do país. Os dados mostram que 41,8% das brasileiras já viajaram sozinhas, enquanto 31,4% afirmam fazer esse tipo de viagem com frequência. Entre aquelas que já tiveram a experiência, 35,9% optaram por destinos dentro do Brasil.

O levantamento também evidencia um cenário ambivalente: ao mesmo tempo em que cresce o interesse por viagens solo, persistem barreiras relacionadas à percepção de risco. A proposta do guia é justamente reduzir essas barreiras, oferecendo informações práticas e estimulando mudanças tanto no comportamento das viajantes quanto na estrutura de acolhimento do setor turístico.