Haddad sobre Bolsonaro no Roda Viva: ‘é próprio do fascismo matar o cristianismo falando de Cristo’

O ex-ministro Fernando Haddad não poupou palavras no programa Roda Viva da TV Cultura para se referir a Bolsonaro. Ele disse: “tem método muito parecido com a comunicação de massa do fascismo, por exemplo, o uso da religião. Muito difícil imaginar que o Bolsonaro tenha compreendido a essência do cristianismo, aliás, é próprio do fascismo matar o cristianismo falando de Cristo” edit