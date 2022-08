Herança de Carolina Maria de Jesus gera disputa na família entre filhos e netos da escritora

Apoie o 247

ICL

247 - A herança de Carolina Maria de Jesus, uma das escritoras mais lidas do Brasil, está sendo disputada na Justiça pelas netas e pela filha da autora. As netas são filhas de José Carlos de Jesus, um dos três filhos de Carolina, que morreu atropelado em São Paulo em 2016. A reportagem é do portal G1.

José Carlos morava nas ruas na época em que foi atropelado. Adriana, Elisa, Eliane e Lilian, filhas dele, entraram na Justiça para ter acesso à herança da avó e a informações sobre o patrimônio da escritora. Segundo elas, o acesso é dificultado pela tia Vera Eunice.

Elas afirmam que não são procuradas para autorizar a produção de conteúdos em nome da avó e que também estão passando por dificuldades financeiras, situação que é questionada por Vera Eunice de Jesus Lima, filha mais nova da escritora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Daniela de Carvalho Mucilo, primeira-secretária da Comissão de Advocacia de Família e Sucessões da OAB-SP, como herdeiras, as netas têm o direito de participar da decisão sobre autorizar ou não a vinculação da imagem da escritora em produções (leia mais abaixo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao g1, Vera Eunice, de 69 anos, negou dificultar o acesso das sobrinhas aos bens da escritora e destacou que "minha mãe não tem esse dinheiro todo que elas esperam". A professora afirmou também que não tem conhecimento sobre todo o patrimônio de Carolina, apesar de relatar que está atrás de inéditos da mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que dizem as partes

Netas alegam passar por dificuldades financeiras e dizem que a tia dificulta o acesso delas à herança da avó

Vera Eunice Jesus Lima nega dificultar o acesso a informações e diz que, para receber os valores que estão depositados em juízo, sobrinhas precisam, primeiro, concluir inventário do pai

Netas querem ter mais participação nas produções que levam o nome da escritora

Vera Eunice alega que sobrinhas "não conhecem história" da avó e por isso não são procuradas para falar sobre ela





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.