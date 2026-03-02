Homem conhecido como maquiador dos famosos é encontrado em situação de vulnerabilidade pelas ruas de SP

247 - O maquiador Edu Sacchiero, conhecido por sua longa trajetória ao lado de grandes nomes da televisão brasileira, voltou aos holofotes em circunstâncias delicadas. O profissional foi flagrado em situação de vulnerabilidade nas proximidades do Terminal Princesa Isabel, no centro de São Paulo. As informações foram reveladas pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Segundo relatos de pessoas próximas, o maquiador enfrenta atualmente um período marcado por recaídas, tentativas de recuperação e esforços de amigos para ajudá-lo a retomar a estabilidade pessoal e profissional.

Histórico de superação e recaída

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Sacchiero já havia enfrentado um episódio grave envolvendo dependência química cerca de duas décadas atrás, quando sofreu uma overdose. Após o episódio, conseguiu se recuperar e permaneceu longe das drogas por aproximadamente 20 anos, período em que consolidou sua reputação como um dos maquiadores mais respeitados da televisão brasileira. Entretanto, há cerca de um ano e dois meses, ele teria sofrido uma recaída. Desde dezembro de 2024, amigos próximos passaram a organizar uma rede de apoio para tentar afastá-lo da situação de vulnerabilidade.

Nesse intervalo, o maquiador passou por duas internações. A primeira durou aproximadamente um mês, mas, após deixar a clínica, voltou ao consumo de substâncias e acabou retornando às ruas.

Tentativas de tratamento e apoio de amigos

Uma segunda tentativa de recuperação foi financiada por um amigo, que custeou uma internação em uma clínica particular de alto padrão na cidade de Paulínia, no interior paulista. O tratamento teria custado cerca de R$ 50 mil e previa seis meses de permanência.

No entanto, Sacchiero deixou a instituição após quatro meses, antes da conclusão do processo terapêutico, depois de episódios descritos por pessoas próximas como comportamentos inadequados durante o tratamento.

Amigos afirmam que o apoio emocional e financeiro permanece constante, mas reconhecem que a recuperação tem sido difícil diante das sucessivas recaídas.

Do glamour da TV à luta pessoal

A trajetória profissional de Edu Sacchiero está diretamente ligada à história da televisão brasileira. Ele ganhou notoriedade ao trabalhar por cerca de uma década ao lado da apresentadora Hebe Camargo, tornando-se responsável por sua caracterização em programas e eventos públicos.

Posteriormente, construiu uma parceria duradoura com o apresentador Gugu Liberato, com quem atuou por aproximadamente 14 anos. Sacchiero foi, inclusive, o responsável pela maquiagem do comunicador em seu último programa de televisão antes da morte do artista.

Além da carreira nos bastidores da TV, o maquiador também lançou o livro Ela Salvou Minha Vida, obra em que relata memórias pessoais e a convivência profissional com Hebe Camargo.Uma batalha longe dos refletores