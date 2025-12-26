Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal

247 - Uma discussão familiar seguida de extrema violência marcou a madrugada desta quinta-feira (25) em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Um jovem de 18 anos matou o padrasto a facadas após vê-lo dar um selinho na própria mãe durante a ceia de Natal. As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

O crime ocorreu pouco depois da meia-noite, quando Sidneia Gonçalves dos Santos, de 51 anos, desejou “feliz natal” ao companheiro, Leandro Flaeschen Moreira, de 41. O gesto foi retribuído com um beijo, momento em que o filho dela, Caio César dos Santos Bartolomeu, sacou uma faca que mantinha escondida no bolso e atacou o padrasto. Segundo a polícia, o jovem não aceitava o relacionamento da mãe.

Sidneia tentou intervir para impedir o ataque, mas também foi atingida pelos golpes. Um vizinho relatou à polícia que saiu de casa após ouvir gritos e encontrou Leandro caído e ensanguentado no chão da residência. A filha de Leandro, uma adolescente de 16 anos com autismo suporte nível II, presenciou toda a cena e foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que a levou para um lar provisório.

Após o homicídio, Caio fugiu pela vizinhança e esfaqueou outras três pessoas desconhecidas que encontrou pelo caminho, ampliando o rastro de violência. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), moradores da região chegaram a linchar o suspeito antes da chegada das equipes de segurança.

O jovem foi localizado e socorrido pelos agentes, mas não pôde prestar depoimento de imediato devido às agressões sofridas e ao efeito de medicamentos, segundo relato das autoridades. As outras vítimas foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico.

O corpo de Leandro Moreira foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de necrópsia. A Delegacia de Jaguariúna registrou o caso como homicídio e lesão corporal. A polícia aguarda condições clínicas do suspeito para retomada do interrogatório e continuidade das investigações.