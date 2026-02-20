Homem de 91 anos celebra nascimento do sétimo filho com mulher de 39 anos e rebate críticas

247 - O francês Pierre Sablé, de 91 anos, voltou a chamar atenção ao celebrar o nascimento de sua sétima filha, Louisa Maria, fruto do relacionamento com sua companheira Aïcha, de 39 anos. As informações foram publicadas pelo jornal francês Le Parisien, ao qual o idoso concedeu entrevista comentando a nova fase da vida familiar.

A bebê nasceu há sete meses e tornou-se a filha mais nova de Pierre, cuja primogênita, Carole, é 60 anos mais velha que a recém-nascida. Ao longo da vida, ele teve filhos com diferentes companheiras, formando uma família marcada por grandes diferenças de idade entre os irmãos.

Durante a entrevista, Pierre demonstrou não se preocupar com a repercussão pública do caso e respondeu diretamente às críticas que recebe. “Quem me conhece sabe que faço o que quero e não tenho que dar satisfação a ninguém”, declarou.

Segundo o francês, a idade avançada não representa um obstáculo para sua rotina. Ele afirma manter hábitos ativos e atribui parte de sua longevidade ao estilo de vida. “Sou o único que corre, que pratica trail running. Trabalho como se tivesse vinte anos a menos.”

Pierre também afirmou não se enxergar como um homem idoso e costuma dizer que mantém disposição física e mental semelhante à de alguém muito mais jovem.

Diferença de idade e vida familiar

Aïcha, atual companheira de Pierre e mãe da pequena Louisa Maria, descreve o relacionamento de forma positiva. Apesar da diferença de 52 anos entre o casal, ela afirma ser “muito feliz” e considera o francês um “bom pai” e um “ótimo companheiro”.

Além da recém-nascida, Pierre é pai das filhas Carole, Julie, Pauline, Céleste e Jeanne, hoje com 60, 50, 35, 30 e 24 anos, respectivamente. Ele também teve um filho, Jean-Pierre, que faleceu.

Ao recordar o passado, o francês contou ter descoberto a existência do primogênito apenas anos depois do nascimento. “Para ser completamente sincero, eu não tive apenas filhas; também tive um filho, Jean-Pierre. Eu devia ter uns 18 ou 19 anos quando o concebemos com a mãe dele, Madeleine, uma garota da minha idade. Mas só muito mais tarde fiquei sabendo da existência desse filho que, sem saber, se tornaria o mais velho de seis irmãs”, relatou.

Relações ao longo da vida

Ex-corretor de imóveis, Pierre trocou a profissão pela agricultura e passou a viver em uma propriedade rural próxima aos Pirenéus. Segundo ele, cada filho nasceu de um relacionamento diferente, geralmente com mulheres mais jovens.

O francês admite que sempre se sentiu confortável convivendo com pessoas de menor idade, mas rejeita os rótulos que costuma receber. Ele afirma não ser um “playboy estereotipado envelhecido”, como alguns críticos o classificam.

Pierre conheceu Aïcha quando ambos trabalhavam na produção agrícola, plantando pistacheiros em uma propriedade localizada ao pé das encostas dos Pirenéus. Desde então, o casal construiu a vida em comum que resultou no nascimento da filha mais nova.

Mesmo diante da curiosidade pública e dos debates nas redes sociais, o francês mantém o tom direto sobre suas escolhas pessoais e familiares, reafirmando que continua vivendo de acordo com suas próprias decisões e sem preocupação com julgamentos externos.