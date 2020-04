Homem é condenado a indenizar Vanessa Grazziotin por agressões em avião

De acordo com os autos, o réu teria iniciado uma discussão sobre a atuação da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) no golpe contra Dilma Rousseff, que aconteceu em 2016 edit

247 - O juiz Hilmar Carlos Branco Raposo Filho, da 21ª Vara Cível de Brasília, condenou a pagar R$ 15 mil em indenizações um homem que tentou agredir e puxar o celular à força das mãos da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) em um voo da Latam.

De acordo com os autos, o réu teria iniciado uma discussão sobre a atuação da ex-parlamentar no golpe contra Dilma Rousseff, que aconteceu em 2016. Ao perceber que estava sendo gravado, o homem tentou puxar o celular à força da parlamentar.

O magistrado afirmou que o rapaz decidiu, deliberadamente, iniciar uma discussão 'de tema sensível' dentro de um avião, 'local absolutamente impróprio'. Os relatos foram publicados no blog do Fausto Macedo.

"Sua decisão, além de dar início a debate inócuo em razão do conhecido e triste fenômeno da polarização de posições políticas, colocou em risco a segurança das pessoas durante viagem de avião e, mais importante para a solução do caso, envolveu a exposição de sua imagem em ambiente público e com esta específica finalidade", afirmou.

