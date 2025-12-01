Homem que atropelou mulher e a arrastou por 1 Km na Marginal é preso; vítima tem pernas amputadas

247 - O homem identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso na noite de domingo (30) após atropelar e arrastar uma mulher por mais de um quilômetro na Zona Norte de São Paulo.

Segundo a SSP, Douglas era procurado por tentativa de feminicídio. Ele foi encontrado por equipes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) em um hotel na Vila Prudente, Zona Leste. Ao perceber a entrada dos agentes, o suspeito resistiu, tentou tomar a arma de um policial e acabou baleado no braço antes de ser imobilizado e conduzido à delegacia.

A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, mãe de dois filhos, foi atropelada na manhã de sábado (29) logo após sair de um bar no Parque Novo Mundo. Testemunhas relataram que ela havia passado a madrugada no estabelecimento acompanhada de uma amiga. Pouco antes do crime, câmeras de segurança registraram Taynara caminhando ao lado de um homem — identificado posteriormente como Douglas — antes de desaparecer do campo de visão da câmera. Trinta segundos depois, o veículo dirigido pelo agressor aparece nas imagens atingindo a vítima.

Atropelamento intencional e arrastamento

Depoimentos colhidos pela Polícia Civil e declarações de testemunhas apontam que Douglas teria agido de forma deliberada. Um funcionário do bar disse ter visto o rapaz acelerar o carro contra Taynara após um desentendimento e, logo depois, puxar o freio de mão para aumentar o atrito do veículo com o corpo dela.

A mulher ficou presa à roda traseira do automóvel e foi arrastada por mais de um quilômetro, desde a Rua Tenente Amaro Felicíssimo até a Marginal Tietê. As imagens fornecidas por uma testemunha mostram o carro percorrendo a Avenida Morvan Dias de Figueiredo, já com a vítima presa ao veículo.

Estado de saúde e consequências

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria. Ela sofreu múltiplas lesões, passou por cirurgias de emergência e teve as duas pernas amputadas abaixo dos joelhos. Até o último boletim divulgado, permanecia entubada e em estado estável.

A mãe da vítima afirmou às autoridades que Taynara não mantinha relacionamento estável com Douglas e que a motivação pode estar ligada a ciúmes. A Polícia Civil ainda apura a natureza exata da relação entre eles.

Prisão e investigação

Após ser atendido no Hospital Municipal Vila Alpina por conta do ferimento no braço, Douglas foi encaminhado à 4ª Seccional do Cerco, na Zona Norte. O quarto de hotel em que ele estava hospedado passou por perícia, assim como o agente ferido durante a abordagem.

O suspeito poderá responder por tentativa de feminicídio, resistência e lesão corporal. A Secretaria da Segurança Pública informou que novas informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos da Polícia Judiciária.

Crime marcado por extrema violência

A investigação aponta que o atropelamento foi cometido com “extrema crueldade”, conforme avaliação preliminar. A Polícia Civil trabalha para consolidar provas técnicas, incluindo vídeos, depoimentos e laudos periciais, a fim de esclarecer todos os detalhes da ação.