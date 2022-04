Homem recebe festa de aniversário surpresa no escritório indesejada e recebe R$ 2,1 milhões em indenização

O júri concedeu a Berling US$ 450 mil, incluindo US$ 300 mil por sofrimento emocional edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem de Kentucky, nos Estados Unidos ganhou uma ação de US$ 450 mil (R$ 2,1 milhões) após processar a empresa que trabalhava por uma festa de aniversário surpresa. A reportagem é do portal BBC.

Kevin Berling diz que avisou previamente seu chefe que um evento desse provocaria estresse e ansiedade.

Segundo o autor do processo, a festa de aniversário indesejada de 2019 na Gravity Diagnostics lhe causou uma série de ataques de pânico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa negou qualquer irregularidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a ação movida no condado de Kenton, em Kentucky, Berling - que sofre de transtornos de ansiedade - pediu a seu gerente que não comemorasse seu aniversário no trabalho como normalmente acontece com os funcionários, pois poderia resultar em um ataque de pânico e traria de volta memórias de infância desconfortáveis.

Apesar do pedido de Berling, a empresa, especializada em testes de covid-19, fez uma festa surpresa para ele em agosto de 2019, provocando um ataque de pânico. Ele rapidamente saiu da festa e terminou seu almoço no seu carro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo observa que Berling foi "confrontado e criticado" em uma reunião no dia seguinte, quando foi acusado de "acabar com a alegria dos colegas de trabalho" e "de ser um maricas".

A reunião tensa, ele alega, provocou um segundo ataque de pânico. Ele ficou em casa nos dias seguintes.

Em 11 de agosto, a Gravity Diagnostics o demitiu, alegando preocupações com a segurança no local de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Berling entrou com o processo dizendo que a empresa o discriminou por causa de uma deficiência e que foi alvo de uma injusta retaliação por ter feito o pedido.

Após um julgamento de dois dias no final de março, o júri concedeu a Berling US$ 450 mil, incluindo US$ 300 mil por sofrimento emocional e US$ 150 mil em salários perdidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE