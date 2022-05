Homem sem experiência alguma de voo faz pouso de emergência após piloto passar mal (vídeo)

Após o passageiro assumir o controle, ele entrou em contato com a torre de comando que o guiou sobre como fazer o pouso. edit

247 - Depois de um piloto profissional passar por problemas médicos um dos passageiros de um avião particular teve que assumir o controle da aeronave e pousá-la no aeroporto de Palm Beach, na Flórida (EUA), durante a tarde desta quarta-feira (10). A reportagem é do portal G1.

Após o passageiro assumir o controle, ele entrou em contato com a torre de comando que o guiou sobre como fazer o pouso.

Robert Morgan, um controlador de tráfego aéreo com 20 anos de experiência, foi quem ajudou na situação. Ele também é instrutor de voo com cerca de 1.200 horas em seu currículo, segundo entrevista da rede WSFA, filiada da NBC.

O avião era um Cessna Grand Caravan 208, o qual Morgan nunca havia pilotado anteriormente.

"Tente manter as asas niveladas e veja se você pode começar a descer para mim. Empurre os controles para a frente e desça muito lentamente", disse Morgan em áudio divulgado pela CNN Internacional.

As autoridades não divulgaram o nome do passageiro ou do piloto.

“Foi muito bom ajudar alguém, e ele me disse que iria para casa hoje à noite para ver sua esposa grávida”, disse Morgan.

Segundo a reportagem da WSFA, quando o avião pousou na pista os dois se abraçaram em comemoração.

Veja:

Após comandante de avião passar mal, um passageiro realizou pouso de voo ontem (10), na Flórida, mesmo sem possuir experiência.



Ele entrou em contato com os controladores através de rádio, que o ajudaram a pousar com segurança.pic.twitter.com/G0IaExo2JU — Tracklist (@tracklist) May 11, 2022





