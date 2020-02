Em vídeo, humorista Batoré pede que Bolsonaro feche o Congresso e o STF

Conhecido por participação em “A Praça é Nossa”, do SBT, ele se disse “representando, acredite, uma grande camada brasileira que não tem voz” edit

Revista Fórum - O humorista Batoré, conhecido por sua participação no programa humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT, postou vídeo no YouTube, neste domingo (23), onde pede para que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido – RJ) feche o Congresso e o STF.

O humorista se disse “representando, acredite, uma grande camada brasileira que não tem voz, que não tem como falar pra vocês, que estamos com nojo de vocês, tá bom? Presidente, feche o Senado, feche a Câmara dos Deputados, feche o STF”.

Leia a íntegra na Revista Fórum.