Humorista desmaia e sofre fratura no crânio durante piada sobre a Covid-19

247 - Heather McDonald, comediante famosa por seus shows de stand-up, teve uma fratura no crânio ao sofrer uma queda ao desmaiar durante uma apresentação. A humorista estava no palco Improv na cidade de Tempre, no Arizona, nos Estados Unidos, quando passou mal quando estava fazendo piada sobre a Covid-19. Algumas pessoas que assistiam ao show contaram para o site TMZ que Heather falava de forma humorada sobre a vacina contra o coronavírus quando caiu no chão. A reportagem é do portal Na Telinha.

Parte do público achou que a queda fazia parte da apresentação, mas alguns médicos que estavam na plateia fizeram os primeiros socorros após perceberam que era um desmaio de verdade. Na sequência, a comediante foi levada às pressas para o hospital e passou por uma série de exames. Apesar do motivo do desmaio não ter sido descoberto, resultados dos exames apontaram para uma fratura no crânio.

Através das redes sociais, Heather atualizou seu estado de saúde para os fãs. "Então, estou na sala de emergência, pareço estranha. Oh meu Deus, eu sinto muito, muito, muito, muito.

"Eu me levantei, fiz uma piada e me senti muito tonta. Você pode ver meu olho, eu caí no meu olho. Oh meu Deus, eu não posso acreditar que isso aconteceu, eu me sinto tão mal que eles tiveram que dizer a todos para sair e depois cancelar o segundo show. Eu nunca, nunca desmaiei na minha vida", contou a comediante de 51 anos nos stories do Instagram.

